Niente quarantena per chi è vaccinato con tre dosi. Green pass dal 10 gennaio rafforzato per i trasporti, gli stadi tornano al 50% (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dagli alberghi agli impianti di risalita: le decisioni prese dal Consiglio dei ministri per arginare la diffusione di Omicron Leggi su corriere (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dagli alberghi agli impianti di risalita: le decisioni prese dal Consiglio dei ministri per arginare la diffusione di Omicron

Advertising

GiovaQuez : Le indicazioni del Cts: niente quarantena dopo il contatto stretto con un positivo se si è vaccinati con tre dosi.… - Maurizio_Lupi : Niente quarantena per chi ha 3 dosi di vaccino, calmierare i prezzi delle mascherine Ffp2 e introdurre misure restr… - Agenzia_Ansa : Le Regioni al Governo: 'Niente test a chi ha avuto solo contatti. Tamponi solo per i sintomatici. Cambiare il sist… - nicola_nicola64 : RT @AuroraLittleSun: La Repubblica: “Dopo il contatto con un positivo, niente quarantena per chi è vaccinato con booster o con due dosi da… - sulsitodisimone : RT @ultimoranet: #Coronavirus, via libera del Cdm al nuovo decreto. Contatti con positivi: niente più quarantena per chi ha booster o 2ª do… -