Nicole Kidman, il periodo più buio: il divorzio da Tom Cruise e la depressione (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Fa sempre notizia quando una star planetaria si racconta e si mette a nudo, parlando dei suoi problemi e di come sia riuscita a trovare la forza di superarli. Siamo abituati a vedere i vip un po' come dei dell'Olimpo, intoccabili nelle loro vite apparentemente perfette e di successo, ma dietro al luccichio dei red carpet e della mondanità spesso si nascondono sofferenze e difficoltà normali, che tutti ci troviamo ad affrontare, persino loro. Ecco quindi che sentire parlare di Nicole Kidman della sua depressione per la fine del matrimonio con Tom Cruise, oramai più di vent'anni fa, la rende meno algida e divina, ma più umana. Nicole Kidman e il periodo più buio della sua vita La star ha parlato del momento più difficile della sua vita in un'intervista ...

