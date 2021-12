Nicola Savino lascia Le Iene? Il conduttore rompe il silenzio | “Senza rancore”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)radiofonico e televisivo, è ormai un volto familiare per i telespettatori de Le(e non solo). Il 54enne è approdato nello show di Italia 1 nel 2017, ma ora sarebbe pronto a chiudere definitivamente il capitolo. Ne ha parlato lui stesso a DiPiù e NuovoTv: “Per il momento non c’è nulla di sicuro, ne stiamo ancora parlando, però sì, è possibile“, ha esordito. Poi ha spiegato: “In ogni caso posso dire che sarebbe un addio, o più probabilmente un arrivederci,, perché rimarrò sempre legato a quel programma che ho visto nascere tanto tempo fa come autore e dove, cinque anni fa, sono ritornato come”. Intantopensa la futuro: “Nel 2022 farò una nuova edizione del Giovane Old, la trasmissione che ...

L'influencer infatti sarà una delle concorrenti del nuovo programma di Nicola Savino Back to school che vedrà come protagonisti venticinque vip pronti a mettersi alla prova sui banchi di scuola per ... Back to school, Nicola Savino rivela: 'Come concorrente avrei fallito' È pronto ai blocchi di partenza Nicola Savino che il 4 gennaio sarà al timone del nuovo programma: Back to school. La trasmissione andrà in onda ... Un addio totalmente inaspettato quello dell'amata Iena. Ormai è un volto simbolo della trasmissione, eppure il suo percorso a Le Iene.