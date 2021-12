Newcastle | Gabigol nel mirino per l’attacco | i dettagli

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ildi PIF vuoleper rinforzaree puntare alla salvezza Ildi PIF, che fino a qualche mese fa puntava a grandissimi successi futuri, rischia di retrocedere e nel mercato di gennaio andrà alla ricerca di rinforzi per evitare il tracollo. E tra gli obiettivi dei Magpies ci sarebbe anche l’ex attaccante dell’Inter. Secondo quanto riportato dal Mirror, l’accordo tra ile il Flamengo sarebbe stato trovato sulla base di un prestito di sei mesi con obbligo di riscatto fissato a 17 milioni in caso di salvezza. Il problema, però, riguarda proprio il bomber brasiliano.non sarebbe infatti convinto che la squadra inglese possa evitare la retrocessione e vorrebbe quindi restare in Brasile. L'articolo proviene da ...

Advertising

stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Newcastle a caccia di un attaccante: occhi puntati su #Gabigol - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Newcastle a caccia di un attaccante: occhi puntati su #Gabigol - henriquejunnior : RT @Gazzetta_it: Newcastle a caccia di un attaccante: occhi puntati su #Gabigol - IlMadao : RT @Gazzetta_it: Newcastle a caccia di un attaccante: occhi puntati su #Gabigol - MarcoCH0 : RT @Gazzetta_it: Newcastle a caccia di un attaccante: occhi puntati su #Gabigol -

Ultime Notizie dalla rete : Newcastle Gabigol

La Gazzetta dello Sport

ASCOLTA Ildi PIF vuoleper rinforzare l'attacco e puntare alla salvezza Ildi PIF, che fino a qualche mese fa puntava a grandissimi successi futuri, rischia di retrocedere e nel ...Invischiato più che mai nella lotta per non retrocedere (è penultimo a 11 punti), ildella nuova proprietà saudita sta disperatamente cercando un attaccante per rinforzare l'...come, ...ASCOLTA Il Newcastle di PIF vuole Gabigol per rinforzare l’attacco e puntare alla salvezza Il Newcastle di PIF, che fino a qualche mese fa puntava a grandissimi successi futuri, rischia di retrocedere ...Incassato il no del Benfica per Nunez, la nuova proprietà saudita cerca rinforzi per la lotta salvezza: piace l'ex Inter, ora al Flamengo ...