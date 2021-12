“Nessuno ha mai sostenuto che il vaccino…”: le contraddizioni degli esponenti del governo e dei tecnici (prima parte) (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic – È passato ormai un anno dall’avvio della campagna di vaccinazione contro il Covid-19 in Italia, un anno in cui la comunicazione mediatica e quella governativa sono incappate in una serie di sfondoni e contraddizioni sul vaccino, divenuto l’unico strumento in grado di sconfiggere la pandemia.“Nessuno ha mai sostenuto che il vaccino…”. A proposito di contraddizioniA intervenire inaspettatamente alla fine di novembre, è stato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus che, dopo aver evidenziato la perdita di efficacia dei vaccini nel ridurre le trasmissioni, ha tuonato: “Il vaccino ha dato un falso senso di sicurezza (…) Non lo diremo mai abbastanza chiaramente: anche se sei vaccinato continua a prendere precauzioni per evitare di infettarti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic – È passato ormai un anno dall’avvio della campagna di vaccinazione contro il Covid-19 in Italia, un anno in cui la comunicazione mediatica e quella governativa sono incappate in una serie di sfondoni esul vaccino, divenuto l’unico strumento in grado di sconfiggere la pandemia.“ha maiche il”. A proposito diA intervenire inaspettatamente alla fine di novembre, è stato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus che, dopo aver evidenziato la perdita di efficacia dei vaccini nel ridurre le trasmissioni, ha tuonato: “Il vaccino ha dato un falso senso di sicurezza (…) Non lo diremo mai abbastanza chiaramente: anche se sei vaccinato continua a prendere precauzioni per evitare di infettarti ...

Pontifex_it : Stanotte una luce si è accesa. È una luce gentile e ci ricorda che nella nostra piccolezza siamo figli amati, figli… - reportrai3 : #Report ha scovato un'intercettazione inedita dell’ex presidente del Cesena sulle plusvalenze fittizie in Serie A:… - borghi_claudio : @_MCMXXVII_ E un bel chi se ne frega? Avesse detto 'i vaccini sono efficaci' nessuno avrebbe detto nulla. Invece ha… - BetclicItalia : ?? #Paris con 6 vittorie a #Bormio stabilisce il primato in discesa libera in Coppa del Mondo: mai nessuno era rius… - nerditudine : RT @CarloCoratelli: Alcuni miei parenti, che hanno avuto la geniale idea di fare una cena il 25 in quindici, sono ora tutti positivi. Io g… -