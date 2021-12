Nessuna quarantena per chi ha la terza dose: le nuove misure del Governo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sull’estensione dell’uso del green pass e le quarantene. Si tratta di un primo blocco di misure e, spiegano fonti di Governo, un prossimo Cdm (presumibilmente già nei primi giorni di gennaio) potrà adottare ulteriori misure. Dal 10 gennaio 2022 fino a fine emergenza, si amplia l’uso del Green Pass Rafforzato ad alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere, centri congressi, servizi di ristorazione all’aperto, impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici, piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto, centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto. IL NUOVO DECRETO IN PILLOLE Il punto – quarantena ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sull’estensione dell’uso del green pass e le quarantene. Si tratta di un primo blocco die, spiegano fonti di, un prossimo Cdm (presumibilmente già nei primi giorni di gennaio) potrà adottare ulteriori. Dal 10 gennaio 2022 fino a fine emergenza, si amplia l’uso del Green Pass Rafforzato ad alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere, centri congressi, servizi di ristorazione all’aperto, impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici, piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto, centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto. IL NUOVO DECRETO IN PILLOLE Il punto –...

