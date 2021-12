Nba 2021/2022: super Antetokounmpo trascina Milwaukee, James guida i Lakers (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Giannis Antetokounmpo e LeBron James si contendono la copertina della nottata italiana Nba tra martedì 28 e mercoledì 29 dicembre. Il greco di origini nigeriane ha trascinato i Milwaukee Bucks al successo contro gli Orlando Magic, mettendo a segno 28 punti decisivi per il 110-127 finale. Vena realizzativa rilevante del rientrante ellenico, sempre decisivo sui parquet statunitensi e nuovamente in lizza per il ruolo stagionale di Mvp. James, invece, come usualmente accade dominante: ritorno al successo per i Los Angeles Lakers, reduci da un periodo evidentemente grigio; Houston Rockets sconfitti al termine di un confronto emozionante e ricco di spettacolo, terminato 123-132: 32 punti di re LeBron. CALENDARIO E CLASSIFICHE NBA 2021/2022 Philadelphia ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Giannise LeBronsi contendono la copertina della nottata italiana Nba tra martedì 28 e mercoledì 29 dicembre. Il greco di origini nigeriane hato iBucks al successo contro gli Orlando Magic, mettendo a segno 28 punti decisivi per il 110-127 finale. Vena realizzativa rilevante del rientrante ellenico, sempre decisivo sui parquet statunitensi e nuovamente in lizza per il ruolo stagionale di Mvp., invece, come usualmente accade dominante: ritorno al successo per i Los Angeles, reduci da un periodo evidentemente grigio; Houston Rockets sconfitti al termine di un confronto emozionante e ricco di spettacolo, terminato 123-132: 32 punti di re LeBron. CALENDARIO E CLASSIFICHE NBAPhiladelphia ...

