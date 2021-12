"Nata col volto di un uomo": immagini sconcertanti, ecco cosa state vedendo | Guarda (Di mercoledì 29 dicembre 2021) immagini piuttosto sconvolgenti, che lasciano interdetti, quelle che arrivano dall'India. Un contadino, infatti, ci è rimasto di sasso quando la sua capra ha partorito, tra le altre, quella che state vedendo: una capretta che sembra avere il volto di un uomo. La bestia è di Shakar Das, 46 anni, e ha dato alla luce molti piccoli nel villaggio di Gangapur, nello stato nord-orientale dell'Assam. E appena Nata questa strana capra, la voce si è subito diffusa in tutto il paese. Già, è un esemplare mai visto prima, colpito da una deformità che la rende, appunto, simile a un essere umano. La bestiola, Nata viva, è però morta poco dopo il parto. E, purtroppo, in India la nascita di un animale deforme è considerata di cattivo auspicio. Tanto che i vicini hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021)piuttosto sconvolgenti, che lasciano interdetti, quelle che arrivano dall'India. Un contadino, infatti, ci è rimasto di sasso quando la sua capra ha partorito, tra le altre, quella che: una capretta che sembra avere ildi un. La bestia è di Shakar Das, 46 anni, e ha dato alla luce molti piccoli nel villaggio di Gangapur, nello stato nord-orientale dell'Assam. E appenaquesta strana capra, la voce si è subito diffusa in tutto il paese. Già, è un esemplare mai visto prima, colpito da una deformità che la rende, appunto, simile a un essere umano. La bestiola,viva, è però morta poco dopo il parto. E, purtroppo, in India la nascita di un animale deforme è considerata di cattivo auspicio. Tanto che i vicini hanno ...

