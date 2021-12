Nasce Enrico Chiesa – 29 dicembre 1970 – VIDEO (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il 29 dicembre 1970 Nasce Enrico Chiesa, uno degli attaccanti più talentuosi osservati sui campi della Serie A negli anni ’90 Enrico Chiesa è senza ombra di dubbio uno dei giocatori più talentuosi che abbiano calcato i campi della Serie A negli anni ’90. Annoverato tra i migliori attaccanti italiani della sua generazione, ha vestito la maglia della Nazionale tra il 1996 e il 2001, disputando l’Europeo 1996 e il Mondiale 1998. Le sue grandi qualità calcistiche gli sono valse due candidature per il Pallone d’oro, nel 1996 e nel 1997, gli anni in cui ha raggiunto il punto più alto della sua carriera. Generalmente schierato come centravanti o seconda punta, al suo esordio in Serie A con la maglia blucerchiata della Sampdoria coprirà anche il ruolo di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il 29, uno degli attaccanti più talentuosi osservati sui campi della Serie A negli anni ’90è senza ombra di dubbio uno dei giocatori più talentuosi che abbiano calcato i campi della Serie A negli anni ’90. Annoverato tra i migliori attaccanti italiani della sua generazione, ha vestito la maglia della Nazionale tra il 1996 e il 2001, disputando l’Europeo 1996 e il Mondiale 1998. Le sue grandi qualità calcistiche gli sono valse due candidature per il Pallone d’oro, nel 1996 e nel 1997, gli anni in cui ha raggiunto il punto più alto della sua carriera. Generalmente schierato come centravanti o seconda punta, al suo esordio in Serie A con la maglia blucerchiata della Sampdoria coprirà anche il ruolo di ...

