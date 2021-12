Napoli, Zeman: "Insigne a Toronto? Perdita anche per l'Italia" (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Zeman conosce bene Lorenzo Insigne, ma sulla possibile scelta di trasferirsi a Toronto non vuole mettere bocca: 'Non so, non posso consigliare - ha ammesso a La Gazzetta dello Sport - . Ora Lorenzo è abbastanza grande per poter fare la scelta che ritiene migliore. Certamente da un punto di vista sportivo pensare che possa lasciare il Napoli in grado di ... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 29 dicembre 2021)conosce bene Lorenzo, ma sulla possibile scelta di trasferirsi anon vuole mettere bocca: 'Non so, non posso consigliare - ha ammesso a La Gazzetta dello Sport - . Ora Lorenzo è abbastanza grande per poter fare la scelta che ritiene migliore. Certamente da un punto di vista sportivo pensare che possa lasciare ilin grado di ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Insigne dal Napoli al Toronto? Zeman: 'Sarebbe un peccato, sognava di vincere a casa sua' - gilnar76 : Zeman: “Insigne al Toronto? Sarebbe un vero peccato” #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - 100x100Napoli : Zeman su Insigne: “Da sempre lui vive per Napoli, da piccolo sognava quella maglia” - SSCNapoliFeed : Zeman: 'Insigne via? Sarebbe un peccato. Sognava di vincere a casa sua' - CalcioNews24 : #Insigne-#Toronto, #Zeman non ci sta -