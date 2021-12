Napoli Tuanzebe, contatti avviati con il Manchester United: i dettagli (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Secondo Sky Sport il Napoli avrebbe avviato i contatti con il Manchester United per il difensore Axel Tanzuebe Secondo Sky Sport il Napoli avrebbe avviato i contatti con il Manchester United per il difensore Axel Tanzuebe. Il giocatore attualmente veste la maglia dell’Aston Villa ma è proprietà del Red Devils. Il club di Aurelio De Laurentiis è interessato al giocatore ed ha avviato i contatti con i Red Devils per capire se ci sia la possibilità di passare da un prestito all’altro. Il Napoli, infatti, attende di capire se può acquistarlo in prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Secondo Sky Sport ilavrebbe avviato icon ilper il difensore Axel Tanzuebe Secondo Sky Sport ilavrebbe avviato icon ilper il difensore Axel Tanzuebe. Il giocatore attualmente veste la maglia dell’Aston Villa ma è proprietà del Red Devils. Il club di Aurelio De Laurentiis è interessato al giocatore ed ha avviato icon i Red Devils per capire se ci sia la possibilità di passare da un prestito all’altro. Il, infatti, attende di capire se può acquistarlo in prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : Axel #Tuanzebe: jolly difensivo cresciuto nel #ManchesterUnited, ecco su chi ha messo gli occhi il #Napoli - AlfredoPedulla : #Napoli, valutazioni su Federico #Fazio (indicato da #Spalletti). #Tuanzebe piace, ma servono i soldi per il prestito - SkySport : Napoli: per la difesa piace Tuanzebe dell'Aston Villa. Le news di calciomercato #SkySport #SkyCalciomercato… - TeofiloSteven : RT @Napoli_Report: #Napoli, valutazioni su Federico #Fazio (indicato da #Spalletti). #Tuanzebe piace, ma servono i soldi per il prestito. @… - Luca94298335 : RT @AlfredoPedulla: #Napoli, valutazioni su Federico #Fazio (indicato da #Spalletti). #Tuanzebe piace, ma servono i soldi per il prestito -