Napoli | spunta il nuovo nome dalla Serie A per la difesa

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilè alla ricerca di un difensore centrale. Dopo l’addio di Manolas, tornato in patria all’Olympiakos, e con Koulibaly impegnato in Coppa d’Africa con il suo Senegal, Spalletti avrà a disposizione per l’intero mese di gennaio solamente Rrahmani e Juan Jesus come centrali di ruolo. Per questo motivo Giuntoli sta lavorando sul mercato. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà l’ultimosondato in casasarebbe Federico Fazio della Roma. Il centrale argentino dall’arrivo di Mourinho non ha mai giocato e rappresenterebbe una buona soluzione low cost per lapartenopea. Thomas Cambiaso