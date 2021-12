Napoli, si cerca il sostituto di Manolas: due nomi nel mirino! (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Napoli è al lavoro per trovare un difensore centrale che possa sostituire Kostas Manolas, partito ormai da qualche settimana per giocare all’Olympiakos in Grecia. La squadra, prima della sosta invernale, stava vivendo un momento complicatissimo dopo le tre sconfitte consecutive in casa. Alla ripartenza del campionato ad aspettare i partenopei ci sarà la Juventus, in quello che sarà a tutti gli effetti un bivio per la Champions. Gli azzurri, vincendo, consoliderebbero il loro posto nella competizione europea per club più importante. Perdendo, invece, farebbero rientrare nella corsa anche i bianconeri dopo che la distanza tra le due squadre era arrivata ad un certo punto del campionato a toccare i 16 punti. Napoli Casale TuanzebeIntanto sul fronte mercato, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Giuntoli ha ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilè al lavoro per trovare un difensore centrale che possa sostituire Kostas, partito ormai da qualche settimana per giocare all’Olympiakos in Grecia. La squadra, prima della sosta invernale, stava vivendo un momento complicatissimo dopo le tre sconfitte consecutive in casa. Alla ripartenza del campionato ad aspettare i partenopei ci sarà la Juventus, in quello che sarà a tutti gli effetti un bivio per la Champions. Gli azzurri, vincendo, consoliderebbero il loro posto nella competizione europea per club più importante. Perdendo, invece, farebbero rientrare nella corsa anche i bianconeri dopo che la distanza tra le due squadre era arrivata ad un certo punto del campionato a toccare i 16 punti.Casale TuanzebeIntanto sul fronte mercato, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Giuntoli ha ...

