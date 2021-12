Advertising

zazoomblog : Napoli pentito rivela: «Maikol ucciso per errore durante una stesa». Caso riaperto dopo sette anni - #Napoli… - titty_napoli : @Gugliel70543082 appena in tempo...si è pentito quel maledetto...uno psyco -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli pentito

ilmattino.it

e Milan pieni di assenze, possono avere anche una rosa molto ampia ma se mancano 3 - 4 titolari a partita si fa difficile'. Infine una chiusura su Donnarumma: 'Non so se si èma non ci ...... adesso le indagini sono state riaperte dopo quanto raccontato nel corso del lavoro investigativo condotto dalla Polizia Giudiziaria, sotto il coordinamento della Dda di. Unavrebbe ...Maikol Giuseppe Russo, ucciso il 31 dicembre del 2015, sarebbe stato vittima di una stesa: la rivelazione è di un pentito.A Radio Punto Nuovo, il legale del Milan Leandro Cantamessa ha fatto un pronostico sullo scudetto: “Lo vincerà l’Inter il campionato. Napoli e Milan pieni di assenze, possono ...