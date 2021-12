Napoli, incubo Coppa d’Africa. Auriemma: “Ci sarà parere sfavorevole per Osimhen” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sul proprio canale Youtube, il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato del momento del Napoli e di una manifestazione che porterà gli azzurri a perdere alcuni dei suoi giocatori chiave, la Coppa d’Africa. “Non è una cosa normale vedere due infortunati seri non completamente guariti, come Osimhen o Koulibaly, raggiungere le proprie nazionali dopo la convocazione L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sul proprio canale Youtube, il giornalista Raffaeleha parlato del momento dele di una manifestazione che porterà gli azzurri a perdere alcuni dei suoi giocatori chiave, la. “Non è una cosa normale vedere due infortunati seri non completamente guariti, comeo Koulibaly, raggiungere le proprie nazionali dopo la convocazione L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Napoli incubo Genoa sempre più nei guai, UFFICIALE: due positivi al Covid Torna l'incubo Covid in Serie A e anche il Genoa è tra le squadre più colpite: il comunicato ufficiale e le ... Non solo, perché anche il Napoli è arrivato a tre casi (Insigne, Fabian Ruiz e Lozano) a ...

Alberto Martini in mostra alla Laocoon Gallery (Londra) In questa galleria il carnevale si trasforma da sogno ad incubo. Una serie di matite e disegni ...dedicato al lungo e importante sodalizio artistico e intellettuale di Martini con Vittorio Pica (Napoli ...

UFFICIALE – Incubo senza fine per il Napoli: un altro big positivo Napoli Calcio Live Il Covid colpisce anche la Juventus: 7 giocatori positivi tra Under 23 e Under 19 Continua la morsa del Covid sul calcio italiano e in questi giorni di festività si registrano aumenti di positività in ogni club. Una pandemia che si è sviluppata velocemente sulle ultime varianti (Om ...

Genoa sempre più nei guai, UFFICIALE: due positivi al Covid Torna l'incubo Covid in Serie A e anche il Genoa viene colpito: il comunicato ufficiale e le dichiarazioni su Shevchenko e Criscito ...

