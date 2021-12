Napoli | il Loreto Mare torna ad essere Covid Hospital | riattivati 50 posti letto

Advertising

Campania, aumentano i contagi: l'ospedale Loreto Mare di Napoli torna #Covid Hospital.

Dopo l'ospedale Cotugno, tornato ad essere Covid Center, anche tutto l'ospedale Loreto Mare diventa nuovamente dedicato ai pazienti affetti dal virus. L'impennata dei contagi in Campania, nella giornata del 28 dicembre sono stati registrati... L'ospedale Loreto Mare di Napoli torna ad essere del tutto dedicato al covid. Lo annuncia l'Asl Napoli 1 a causa dell'aumento dei contagi: in cinque giorni riconvertirà il presidio ospedaliero in Covid Hospital. Entro il 3 gennaio verranno trasferiti i pazienti affetti da patologie che non possono aspettare, il personale verrà distribuito nei reparti Covid. Ci saranno 50 nuovi posto letto disponibili.