Napoli, ecco il colpo da scudetto a gennaio: sarà Muriel a sostituire Insigne? (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Perso Lorenzo Insigne, quasi certo il suo passaggio al Toronto, il Napoli punta tutto su Luis Muriel dell'Atalanta. La Dea non vorrebbe vendere il colombiano nella sessione del mercato invernale, ma con una offerta da 30 milioni potrebbe cambiare idea. Nel primo biennio nerazzurro Muriel ha realizzato 45 gol, ma quest' anno complice un infortunio fatica a ingranare. Gasperini però lo ritiene incedibile. Muriel ora viene valutato intorno ai 30 milioni e finora Juventus e Milan non si sono fatte avanti con proposte concrete per il colombiano. Adesso sembra che sia il Napoli il pretendente maggiore: gli azzurri hanno l'attacco azzerato dal covid e dalla coppa d'Africa, rivela il Giorno De Laurentiis vorrebbe così rilanciare il morale e le ambizioni dei partenopei con un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Perso Lorenzo, quasi certo il suo passaggio al Toronto, ilpunta tutto su Luisdell'Atalanta. La Dea non vorrebbe vendere il colombiano nella sessione del mercato invernale, ma con una offerta da 30 milioni potrebbe cambiare idea. Nel primo biennio nerazzurroha realizzato 45 gol, ma quest' anno complice un infortunio fatica a ingranare. Gasperini però lo ritiene incedibile.ora viene valutato intorno ai 30 milioni e finora Juventus e Milan non si sono fatte avanti con proposte concrete per il colombiano. Adesso sembra che sia ilil pretendente maggiore: gli azzurri hanno l'attacco azzerato dal covid e dalla coppa d'Africa, rivela il Giorno De Laurentiis vorrebbe così rilanciare il morale e le ambizioni dei partenopei con un ...

Advertising

cmdotcom : #Napoli, ecco il grande colpo per #Spalletti: c’è il prezzo di #Neuhaus, la situazione - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SSC NAPOLI - Mini abbonamento per il doppio match contro Samp in campionato e Fiorentina in Coppa Italia, in vendita an… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SSC NAPOLI - Mini abbonamento per il doppio match contro Samp in campionato e Fiorentina in Coppa Italia, in vendita an… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SSC NAPOLI - Mini abbonamento per il doppio match contro Samp in campionato e Fiorentina in Coppa Italia, in vendita an… - napolimagazine : SSC NAPOLI - Mini abbonamento per il doppio match contro Samp in campionato e Fiorentina in Coppa Italia, in vendit… -