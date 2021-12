Napoli, due rinnovi sul tavolo: i dettagli degli accordi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Momento di rinnovi in casa azzurri, il presidente De Laurentis si ritrova a colloquio con molti dei suoi giocatori che sono in scadenza o in attesa di rinnovo. Mertens Napoli Mercato La società napoletana oltre al nodo Insigne vuole rinnovare Dries Mertens, nonostante i suoi 35 anni il giocatore ha ancora un ottimo rendimento, attualmente il belga percepisce 4,5 milioni più bonus e vista l’età la società vorrebbe abbassarlo a 3,5 milioni. Per quanto riguarda Lorenzo Insigne il rinnovo al momento è in stand-by anche e soprattutto per l’offerta molto onerosa arrivata dal Toronto. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Momento diin casa azzurri, il presidente De Laurentis si ritrova a colloquio con molti dei suoi giocatori che sono in scadenza o in attesa di rinnovo. MertensMercato La società napoletana oltre al nodo Insigne vuole rinnovare Dries Mertens, nonostante i suoi 35 anni il giocatore ha ancora un ottimo rendimento, attualmente il belga percepisce 4,5 milioni più bonus e vista l’età la società vorrebbe abbassarlo a 3,5 milioni. Per quanto riguarda Lorenzo Insigne il rinnovo al momento è in stand-by anche e soprattutto per l’offerta molto onerosa arrivata dal Toronto. Daniele Scrazzolo

