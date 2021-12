Napoli, caos all'Ospedale del Mare: pazienti positivi nell'area no Covid (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Corrono i contagi in città: Omicron, la nuova variante più contagiosa di Sars-Cov-2, fa esplodere i casi e l?incidenza (numero di casi in una settimana) in rapporto a 100 mila... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Corrono i contagi in città: Omicron, la nuova variante più contagiosa di Sars-Cov-2, fa esplodere i casi e l?incidenza (numero di casi in una settimana) in rapporto a 100 mila...

Advertising

UmileEsperto : @pasquale_caos @Hiroshishiba75 Hamsik aveva deciso perché era lo stesso Ancelotti appoggiato dalla società a dirgli… - pasquale_caos : @PaiEstimator A parte quello. Anche il Napoli ha vinto col Milan e poi perso con Empoli e Spezia - pasquale_caos : Le offerte di ingaggio ricevute da Insigne via Venerato: - Toronto 11 + 4 - Newcastle 7 + bonus - Atletico Madrid… - pasquale_caos : @PIF sei ancora in tempo, scegli Napoli! Non è bastato Alberto Angela? - pasquale_caos : RT @andybianco10: Il portiere è quel giocatore che con i suoi interventi ti regala dei punti: #Ospina con i suoi interventi te li toglie i… -