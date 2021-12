Musk respinge accuse | spazio è enorme | posto per tutti satelliti

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) "Loè immensamente grande e imolto piccoli. Non abbiamo bloccato nessuno, e non ci aspettiamo di farlo". Lo afferma Elonin un'intervista al Financial Timesndo le ...

ANSA Nuova Europa

Qualche migliaio non sono nulla, sono come due migliaia di auto sulla Terra", aggiungerispondendo indirettamente a Josef Aschbacher, il numero uno dell'Agenzia Spaziale Europea, secondo il ...Il colosso guidato da Elonè riuscito a farsi strada in un mondo complicato come quello delle ... invece non è proprio così grazie ad un rivestimento applicato da Tesla chegrande parte ..."Lo spazio è immensamente grande e i satelliti molto piccoli. Non abbiamo bloccato nessuno, e non ci aspettiamo di farlo". (ANSA) ...Pechino accusa l’imprenditore: mette a rischio la nostra stazione spaziale: «Abbiamo già rischiato due collisioni».