MUR | pubblicati bandi per infrastrutture di ricerca e infrastrutture tecnologiche di innovazione

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Presentazione di proposte progettuali per il rafforzamento e la creazione didi” e “concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento didi”: sono questi i due assets per cui il Ministero dell’Università e dellaha promosso duei cui avvisi pubblici sono statinelle scorse ore. L’obiettivo è di finanziare 20die 10di, per un totale di 30. Per il primo caso, il MUR investirà ...

