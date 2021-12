Motori, 2021 leggendario: tra grandi ‘addii’ e nuovi talenti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Difficile dimenticare l’anno appena trascorso che nel mondo dei Motori ha segnato dei ‘passaggi di consegna‘ epocali. Un anno che tutti ricorderanno come quello dell’addio di Valentino Rossi alle moto, ma che allo stesso tempo sarà impresso come l’anno in cui il giovanissimo Francesco ‘Pecco’ Bagnaia segna l’inizio di un percorso che sembra essere spettacolare in Moto GP. Una leggenda lascia la pista ed un talento sembra arpionare, sulle due ruote, quella strada che potrebbe condurlo all’Olimpo. E tra gli ‘dei’ sembra farsi posto anche un altro giovanissimo talento che ha conquistato il 2021: il campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen; il 24enne della Red Bull che con grande agonismo, proprio nell’ultimo giro dell’ultima gara strappa al sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, il titolo mondiale. E se su Valentino il ritiro è confermato, ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Difficile dimenticare l’anno appena trascorso che nel mondo deiha segnato dei ‘passaggi di consegna‘ epocali. Un anno che tutti ricorderanno come quello dell’addio di Valentino Rossi alle moto, ma che allo stesso tempo sarà impresso come l’anno in cui il giovanissimo Francesco ‘Pecco’ Bagnaia segna l’inizio di un percorso che sembra essere spettacolare in Moto GP. Una leggenda lascia la pista ed un talento sembra arpionare, sulle due ruote, quella strada che potrebbe condurlo all’Olimpo. E tra gli ‘dei’ sembra farsi posto anche un altro giovanissimo talento che ha conquistato il: il campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen; il 24enne della Red Bull che con grande agonismo, proprio nell’ultimo giro dell’ultima gara strappa al sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, il titolo mondiale. E se su Valentino il ritiro è confermato, ...

Ultime Notizie dalla rete : Motori 2021 BMW iX1, il nuovo SUV elettrico c'è chi lo immagina così ...così? Il SUV del marchio tedesco non dovrebbe differire troppo dalla variante dotata di motori ... la versione elettrica si è fatta spiare su strada 1 22 Dicembre 2021

In crescita l'occupazione in Gallura, ma peggiorano le condizioni dei lavoratori "Se paragoniamo il 2021 all'anno prima della pandemia - ha affermato la segretaria di Cgil Gallura, ... perché rappresentano uno dei motori dell'occupazione e dello sviluppo. Confidiamo che i fondi ...

