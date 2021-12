Motomondiale | la Dorna pensa a un altro grande omaggio a Valentino Rossi

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) E’ calato già da qualche tempo il sipario sulla stagione 2021 dele sulla carriera di. Il ‘Dottore’ ha concluso al decimo posto l’ultima corsa, lavorando e spingendo al 100% fino alla fine. E così che a Valencia (Spagna) il nove volte iridato ha voluto chiudere, festeggiato da un bagno di folla, dai suoi colleghi in pista e da tutti quelli che conun po’ sono cresciuti, passando da un secolo all’. 26 anni di passione in cui il pilota di Tavullia, oltre a fregiarsi di nove Mondiali, è stato l’unico pilota ad aver vinto un campionato in quattro classi (125cc, 250cc, 500cc e MotoGP), il miglior alfiere Yamaha della storia con 56 centri e il più vittorioso della classe regina con 89 successi. Numeri eccezionali di chi però non è stato solo fredde statiche, ma ...

La Dorna pensa a un altro grande omaggio a Valentino Rossi: scopriamo di che cosa si tratta

Per questi motivi , lasta pensando di omaggiarlo anche in un futuro . L'idea è di intitolargli un trofeo da assegnare ai migliori della classe regina. Gli organizzatori del Circus devono però ......delspetta anche il merito di aver istituito anni fa il primo Juventus Club MotoGP della storia. Nella foto Capirex in compagnia del presidente Agnelli, di Andrea Pirlo e del Ceo...E' calato già da qualche tempo il sipario sulla stagione 2021 del Motomondiale e sulla carriera di Valentino Rossi. Il 'Dottore' ha concluso al decimo posto l'ultima corsa, lavorando e spingendo al 10 ...Valentino Rossi lascia la MotoGP ma solo in veste di pilota. Dorna vuole legare il suo nome a questo sport in maniera indissolubile.