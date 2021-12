Morta Paola Fallaci | la sorella di Oriana | tra loro un rapporto di amore-odio Si estingue così la dinastia delle sorelle scrittrici e giornaliste

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Èall’età di 83 anni, la più giovanetre. La primogenita di Edoardoe Tosca Cantini era(1929-2006), seguita da Neera (1932-1984);era nata nel 1938 e aveva collaborato a “Tempo” e “Oggi”, vivendo però sempre nell’ingombrante cono d’ombra di, lapiù famosa. Ad eccezione di un momento di celebrità come ospite del programma televisivo “Domenica in”,è sempre rimasta lontano dalle luci della ribalta, fino a quando, dopo la morte di, aveva ingaggiato una lunga battaglia legale per l’eredità familiare che l’aveva opposta anche a uno dei suoi due ...

È stato il figlio Antonio Perazzi ad annunciare la scomparsa con un post su Facebook datato 6 dicembre: "Ieri notte èmia madreFallaci, giornalista, femminista, mamma. Per starle vicino ..."Ieri notte - si legge nel post, datato 6 dicembre - èmia madreFallaci, giornalista, femminista, mamma. Per starle vicino abbiamo passato due anni incredibili vicino a lei, tra la ...Aveva 83 anni, era da tempo malata e si era ritirata nella sua casa di Casole, nella campagna di Greve in Chianti. E' morta qualche settimana fa Paola Fallaci, la più giovane delle tre sorelle giornal ...Sorella minore di Oriana, lo ha annunciato il figlio Antonio sui social: "Giornalista, femminista, mamma. Era bizzarra, radicale e molto sentimentale" ...