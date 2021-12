Morta a 97 anni la fotografa Sabine Weiss (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La fotografa franco-svizzera Sabine Weiss è Morta mercoledì all'età di 97 anni, lo hanno annunciato i suoi parenti. Artista prolifica dall'umore sempre frizzante, scrive Le Figaro, ha contribuito a modo suo - un felice realismo - alla fotografia umanista francese, movimento che riunisce principalmente uomini, già noti e incoronati, Robert Doisneau, Willy Ronis o Brassaï. A 96 anni, è probabilmente la fotografa più longeva, con quasi ottant'anni dedicati al suo mestiere.Nata nel 1924 a Saint-Gingolph, in Svizzera, Sabine Weiss si è dedicata alla fotografia in tenera età. Dopo un apprendistato di tre anni con Paul Boissonnas a Ginevra, nel 1946 diventa assistente di Willy Maywald, fotografo tedesco con ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lafranco-svizzeramercoledì all'età di 97, lo hanno annunciato i suoi parenti. Artista prolifica dall'umore sempre frizzante, scrive Le Figaro, ha contribuito a modo suo - un felice realismo - alla fotografia umanista francese, movimento che riunisce principalmente uomini, già noti e incoronati, Robert Doisneau, Willy Ronis o Brassaï. A 96, è probabilmente lapiù longeva, con quasi ottant'dedicati al suo mestiere.Nata nel 1924 a Saint-Gingolph, in Svizzera,si è dedicata alla fotografia in tenera età. Dopo un apprendistato di trecon Paul Boissonnas a Ginevra, nel 1946 diventa assistente di Willy Maywald, fotografo tedesco con ...

