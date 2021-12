Montesarchio | sono 62 i cittadini positivi al Covid-19

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – “62 idiattualmente, di questi nessuno per fortuna è tra i ricoverati al San Pio o in altre strutture ospedaliere”. A dirlo è il sindaco di, Franco Damiano. “Invitiamo, visto l’aumento dei casi, a tenere alta l’attenzione evitando situazioni di rischio – prosegue il primo cittadino -. Intanto si invita chi non l’avesse fatto a vaccinarsi e far vaccinare i propri cari: l’hub di Via Vitulanese sta svolgendo un lavoro straordinario, arrivando ieri a vaccinare 1000 persone in un solo giorno. Il sindaco inoltre è in costante contatto con la Protezione Civile e le autorità provinciali, anche in vista di Capodanno”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.