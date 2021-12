Monica Setta non si nasconde più | con LUI è vero amore | “Sì | stiamo insieme”

(Di giovedì 30 dicembre 2021)è uno dei volti più noti della tv italiana, conduttrice, giornalista e anche scrittrice, negli anni è riuscita a guadagnarsi la stima del pubblico che la segue con affetto, eppure non è mai stata avvezza a raccontare il suo privato, cercando di custodirlo il più possibile. In un'intervista al settimanale Chi, però, ha deciso di aprirsi confidando le sue novità sentimentali. Il suo cuore, infatti, è di nuovo impegnato dopo tanto tempo.ha un nuovo compagno Un'intervista molto intima quella rilasciata dalla giornalista al settimanale di Alfonso Signorini, in cui ha deciso di condividere un momento particolarmente bello della sua vita. Da qualche tempo, infatti, ha un nuovo compagno, con il quale sta vivendo un'intensa storia d'che, come rivela alla rivista, non ...

Advertising

GiornalediMonte : “Uno Mattina in Famiglia”. 1500 rose rosse mignon per Monica Setta - Zaffiro Magazine Giornale Online - zazoomblog : Monica Setta: tutto sul nuovo compagno della nota giornalista - #Monica #Setta: #tutto #nuovo - lifestyleblogit : Dalla Hunziker a Monica Setta: è in famiglia il Natale dei vip - - infoitcultura : “Ti amo perché sei tu”. Monica Setta, il nuovo fidanzato. Innamorata dopo anni tristi e difficili - angiuoniluigi : RT @fanpage: La conduttrice Monica Setta ha trovato l'amore, si tratta di un uomo lontano dal mondo dello spettacolo -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Setta

Parola d'ordine: festeggiare Natale in famiglia per i vip. Natale tra panettone e bollicine per la conduttrice di 'Uno Mattina in Famiglia' (Rai 1)che sotto l'albero ha trovato quest'anno l'amore. Lo scorso 24 dicembre la nota giornalista abruzzese (è originaria di Bussi sul Tirino) ha allestito una delle più belle tavole dei vip ...Platinette sui rapporti tra Tiberio Timperi,e Ingrid Muccitelli: 'Non vogliamo competizione a 1mattina in famiglia' Ha dedicato a Unomattina in famiglia la sua rubrica 'I protagonisti della TV' Platinette questa settimana sulle ...Platinette sui rapporti tra Tiberio Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli: "Non vogliamo competizione a 1mattina in famiglia" Ha dedicato a Unomattina ...(MeridianaNotizie) Roma, 29 dicembre 2021 - Parola d'ordine: festeggiare Natale in famiglia per i vip. Natale tra panettone e bollicine per la conduttrice di “Uno Mattina in Famiglia” (Rai 1) Monica S ...