Moda outfit Capodanno 2022, il monospalla oro di Giorgia Palmas e il modello a tubino (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Per Capodanno si deve sfoggiare un look tutto nuovo, per non passare mai inosservate: quindi questo è il momento giusto per scoprire tanti nuovi outfit per la notte più lunga e magica dell'anno. Tendenze Moda outfit Capodanno La giusta ispirazione per la notte di Capodanno la regala Giorgia Palmas. Recentemente la conduttrice ha sfoggiato un meraviglioso vestito di tonalità oro con le paillettes. Questo outfit regala alla showgirl uno stile molto glamour, perfetto per l'imminente Capodanno: più precisamente Giorgia ha scelto un modello monospalla. Sull'abito in questione è presente un drappeggio all'altezza del seno e la chiusura a portafoglio mette perfettamente in ...

