Moby Prince, una nuova perizia stabilirà se a bordo c'erano esplosivi: un team di esperti analizzerà 25 buste di reperti prelevati nel 1991 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Arriverà a gennaio la risposta della perizia che potrebbe riportare il caso Moby Prince nelle aule di un tribunale penale italiano per l'unico reato non prescrivibile: la strage. Nelle prossime settimane infatti, due scatole contenenti 25 buste di reperti prelevati nel novembre 1991 dal traghetto Moby Prince, arriveranno sul tavolo del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RIS) di Roma. Rappresentano le prove utilizzate dall'allora consulente della Procura di Livorno, Alessandro Massari, per definire la presenza di esplosivi sul traghetto. esplosivi che proprio secondo Massari si trovavano in un punto della nave – il vano eliche di prua – indubbiamente interessato da un'esplosione.

