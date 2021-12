Moby Prince: Dda di Firenze indaga per coinvolgimento criminalità (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Dda di Firenze sta indagando sull'eventuale coinvolgimento della criminalità organizzata nel disastro della Moby Prince, il traghetto andato a fuoco oltre 30 anni fa, il 10 aprile del 1991, in cui persero la vita 140 persone tra passeggeri e componenti dell'equipaggio dopo la collisione con la petroliera Agip Abruzzo nella rada del porto di Livorno L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Dda distando sull'eventualedellaorganizzata nel disastro della, il traghetto andato a fuoco oltre 30 anni fa, il 10 aprile del 1991, in cui persero la vita 140 persone tra passeggeri e componenti dell'equipaggio dopo la collisione con la petroliera Agip Abruzzo nella rada del porto di Livorno L'articolo proviene daPost.

