Missili a Latakia Così la partita con l’Iran si sposta sul Mediterraneo

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Per la seconda volta nel giro di venti giorni, nella notte tra lunedì e martedì 28 dicembre il porto di, in Siria, è stato colpito da un attacco aereo i cui sospetti ricadono direttamente su Israele. Il bombardamento — probabilmente conda crociera — non ècomune, sebbene gli israeliani dal 2013 colpiscono in Siria i passaggi di armi con cui i Pasdaran rinforzano le milizie sciite collegate come la libanese Hezballah (che tecnicamente è ancora in guerra con lo stato ebraico dal 2006). L’aspettò insolito di quanto è successo è che l’attacco ha colpito quel porto sulè uno scalo nevralgico per la Siria, parte del sistema portuale del Levante (insieme con Beirut e gli altri scali libanesi e Haifa e quelli israeliani), sponde orientali del bacino ...

E la lezione è stata brutale: l'Afghanistan senza l'aviazione e iamericani e della Nato ...nessuno dice più una parola contro di lui ma arrivano i bombardamenti criminali israeliani a...il porto di, in Siria, causando un vasto incendio e notevoli danni materiali. Lo riporta l'agenzia di stampa siriana Sana, citando una fonte militare. Secondo quanto riportato, i...In entrambi i casi, Damasco punta il dito contro Israele che, come da prassi in queste situazioni, non commenta Per la seconda volta in meno di un mese il porto di Latakia è stato l’obiettivo di un at ...Secondo raid contro il porto siriano in poche settimane, nel silenzio internazionale. Raid concomitanti con la ripresa dei negoziati a Vienna per il rilancio dell'accordo Jcpoa sul programma nucleare ...