Mio Italia: «Ristoratori in ginocchio. A rischio il 50% dei cenoni di Capodanno. Ora il governo ci ascolti» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ristoratori e albergatori in ginocchio, “grazie” al decreto di Natale del governo. Ristoranti, pizzerie, bar, pub e cocktail bar sono aperti. Ma è crisi nera per il comparto Horeca. Mio Italia, il movimento imprese e ospitalità, fa il triste conteggio delle perdite e fotografa il cambio di abitudini degli Italiani dovuto alla pandemia. E alla sua drammatizzazione. “Abbiamo effettuato un’indagine su un campione di mille ristoranti di tutta la penisola e il risultato è angosciante”. Così in una nota Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia. Mio Italia: a rischio annullamento la metà dei cenoni di Capodanno “Il 50% dei locali sta valutando l’annullamento dei cenoni di Capodanno proprio ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 dicembre 2021)e albergatori in, “grazie” al decreto di Natale del. Ristoranti, pizzerie, bar, pub e cocktail bar sono aperti. Ma è crisi nera per il comparto Horeca. Mio, il movimento imprese e ospitalità, fa il triste conteggio delle perdite e fotografa il cambio di abitudini deglini dovuto alla pandemia. E alla sua drammatizzazione. “Abbiamo effettuato un’indagine su un campione di mille ristoranti di tutta la penisola e il risultato è angosciante”. Così in una nota Paolo Bianchini, presidente di Mio. Mio: aannullamento la metà deidi“Il 50% dei locali sta valutando l’annullamento deidiproprio ...

Advertising

batmar : RT @Martinetus: Sono di ritorno dall'aver fatto un giro per il mio quartiere, per distrarmi un po'. Non c'era nessuno, nemmeno i giovani. U… - atestaltasempre : RT @Martinetus: Sono di ritorno dall'aver fatto un giro per il mio quartiere, per distrarmi un po'. Non c'era nessuno, nemmeno i giovani. U… - venanzi64493825 : RT @MPSkino: Da 15 giorni ho 'congelato' il mio account... Avrei da dire anche su altro ma ho preferito concentrarmi su un solo argomento,… - SalvoDiGiox : @StefanoSamma7 C'era anche un tizio che a Novembre scriveva di come l'italia, se comparata ad altri paesi (Germani… - francof61060455 : RT @MPSkino: Da 15 giorni ho 'congelato' il mio account... Avrei da dire anche su altro ma ho preferito concentrarmi su un solo argomento,… -