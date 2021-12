Ministero delle politiche agricole | minacciato Stefano Patuanelli

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Attimi di paura alnella serata di martedì 28 dicembre. Alla sede di via XX settembre è stato recapitato un pacco al ministro, contenente polvere bianca e alcuni messaggi. LEGGI ANCHE: Morto l’arcivescovo Desmond Tutu, simbolo della lotta contro l’apartheid “Morti per morti o bucarsi o sospensione” e “tutti L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Giorgiolaporta : Prima di dare la notizia di un'esplosione dentro a un ministero ai danni di #Patuanelli, sarà il caso di verificare… - reportrai3 : A vigilare per conto dello Stato sulla sicurezza degli impianti è l’USTIF, Ufficio speciale trasporti a impianti fi… - repubblica : Roma, nel pacco arrivato al ministero delle Politiche agricole polvere bianca e minacce a Patuanelli. Nessuna esplo… - FernandoVecchi4 : RT @marmori60: .la mia CISL..il coraggio delle nostre idee..volantino già inviato alla SAS MINISTERO INTERNO UFFICI DI ROMA E PALAZZO VIMI… - IlFriuli : Attacco no vax al Ministro Stefano Patuanelli. Al Ministero delle Politiche Agricole recapitata una busta contenent… -

Ultime Notizie dalla rete : Ministero delle

...dopo un pronunciamento del Cts previsto oggi sulla questione e un'eventuale circolare del... 'Tra poco in ConferenzaRegioni presenteremo un documento per cambiare al più presto le ...... mercoledì 29 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e deldella Salute - ... Il bollettinograndi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le ...L'Osservatorio del ministero dell'Interno sugli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti, pubblicato ieri con dati aggiornati al 30 settembre, ...Il governo pone la questione di fiducia alla Camera sulla legge di bilancio lasciando a Montecitorio una seconda lettura solo formale per rispettare il termine del 31 dicembre per la pubblicazione del ...