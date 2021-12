Mini-quarantena | via l' isolamento con 3 dosi no sintomi Il Governo prende tempo sul super Green Pass al lavoro

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nel giorno in cui i contagi toccano quota record 98.020 (20 mila unità in più rispetto a ieri, un numero mai così alto dallo scoppio della pandemia, con oltre un milione di tamponi), ilmette mano alle regole sulle quarantene dei non positivi, soprattutto se hanno completato anche con il booster il ciclo vaccinale, al termine di un consiglio deistri che ha recepito le valutazioni del Cts e della cabina di regia che si è riunita per quasi due ore. Le modifiche si sono rese necessarie dopo che segnali di sofferenza anche nei servizi essenziali, dalla distribuzione di cibo ai trasporti, sono iniziati ad arrivare copiosi per la mancanza di lavoratori. Segui su affaritaliani.it

Toti: chiediamo'Nienteper chi ha già fatto la terza dose di vaccino o la seconda negli ultimi 4 mesi, stop ai tamponi per terminare la(dopo 10 giorni di ......annunciato anche da RTL 102.5 che in unaclip pubblicata sui social rivolge ad Al Bano un grande augurio di pronta negativizzazione. La Lecciso, intanto, conferma di trovarsi indai ...