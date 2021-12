Minacce al ministro delle finanze (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Minacce di morte, una “misteriosa” polvere bianca e messaggi farneticanti: questo quanto trovato all’interno di una busta fatta arrivare al ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli ieri pomeriggio. Era, strana, un po’ aperta: poi la paura quando si è scoperto il contenuto. La sostanza è in corso di analisi per scoprire di che tipo si tratta, ma il Ministero chiarisce subito che non vi è stata nessuna esplosione o ferito. Sul posto sono intervenuti e indagano i Carabinieri della Compagnia di Roma Centro. Leggi anche: Roma, cade da un ponteggio e muore: la vittima è Piero Perruzza, aveva 52 anni Minacce al ministro, messaggi no vax La busta, oltre la polvere bianca, conteneva messaggi di minaccia riconducibili a istanze no vax. Così si legge in una nota diffusa dal MIPAAF: “È arrivata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 dicembre 2021)di morte, una “misteriosa” polvere bianca e messaggi farneticanti: questo quanto trovato all’interno di una busta fatta arrivare alpolitiche agricole Stefano Patuanelli ieri pomeriggio. Era, strana, un po’ aperta: poi la paura quando si è scoperto il contenuto. La sostanza è in corso di analisi per scoprire di che tipo si tratta, ma il Ministero chiarisce subito che non vi è stata nessuna esplosione o ferito. Sul posto sono intervenuti e indagano i Carabinieri della Compagnia di Roma Centro. Leggi anche: Roma, cade da un ponteggio e muore: la vittima è Piero Perruzza, aveva 52 annial, messaggi no vax La busta, oltre la polvere bianca, conteneva messaggi di minaccia riconducibili a istanze no vax. Così si legge in una nota diffusa dal MIPAAF: “È arrivata ...

TeresaBellanova : Solidarietà e vicinanza al Ministro #Patuanelli che ha ricevuto minacce di morte da parte dei #novax. La violenza m… - DalilaNesci : Tutta la nostra solidarietà al ministro Patuanelli per le minacce di morte ricevute. L’odio e le espressioni di vio… - marcodimaio : Gravi le minacce ricevute dal ministro @SPatuanelli da parte di sedicenti #novax. A lui tutta la nostra solidarietà… - ve10ve : RT @ultimora_pol: #Italia Una busta contenente polvere esplosiva e minacce di morte da ambienti novax è stata inviata al ministro Stefano #… - Ariel48536344 : RT @UnoNemoNessuno: Solidarietà al Ministro @SPatuanelli per le minacce di morte ricevute. Caro Stefano, qualcuno fa già notare che, in I… -