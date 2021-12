Mina Settembre, Marisa Laurito al fianco di Serena Rossi nella nuova stagione (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La seconda stagione di Mina Settembre, fiction campione d’ascolti di Rai1, si arricchisce di un volto noto ai telespettatori. Nei nuovi episodi ci sarà anche Marisa Laurito, popolare attrice e conduttrice partenopea, che si aggiunge a un cast fortunato, in cui Napoli regna sovrana, a cominciare dell’ambientazione fino all’amata protagonista, Serena Rossi. Marisa Laurito in Mina Settembre 2 La Laurito anticipa sulle pagine di Libero Quotidiano: “Sarò la zia di Serena Rossi nella seconda stagione di Mina Settembre“, senza aggiungere altri particolari sul personaggio che andrà a ... Leggi su dilei (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La secondadi, fiction campione d’ascolti di Rai1, si arricchisce di un volto noto ai telespettatori. Nei nuovi episodi ci sarà anche, popolare attrice e conduttrice partenopea, che si aggiunge a un cast fortunato, in cui Napoli regna sovrana, a cominciare dell’ambientazione fino all’amata protagonista,in2 Laanticipa sulle pagine di Libero Quotidiano: “Sarò la zia disecondadi“, senza aggiungere altri particolari sul personaggio che andrà a ...

Advertising

alessandromeuc4 : @Raicomspa Mina Settembre e La fuggitiva ottime fiction - abcdefgreys : stasera volevo vedere Sissi, ma sono finita a fare il rewatch di Mina Settembre perchè al cuore non si comanda e il… - zazoomblog : Marisa Laurito sarà nella seconda stagione di Mina Settembre - #Marisa #Laurito #nella #seconda - davidemaggio : #MarisaLaurito nella seconda stagione di #MinaSettembre. «Se un giorno mi vedrete in un reality vorrà dire che st… - Danky1237999 : @demetriashair_ Secondo me è perché gira forse Mina settembre -