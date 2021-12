Milly Carlucci torna su Rai5 per raccontare ‘Il sogno del podio’ (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Milly Carlucci torna su Rai5 il docu-talent “Il sogno del podio”, condotto da Milly Carlucci, che segue l’avventura di 20 giovani direttori d’orchestra con il sogno vincere la competizione per lavorare per un anno, come assistente direttore, nella leggendaria “London Symphony Orchestra”. A giudicarli ci sarà una Giuria internazionale composta da grandi direttori d’orchestra. Nella prima puntata, in onda stasera alle 21.15 in prima visione su Rai5, i primi 10 concorrenti raccontano le loro storie personali attraverso interviste virtuali avvenute nei mesi precedenti al concorso: quando hanno saputo di essere stati selezionati, durante la quarantena a Londra e, infine, dal vivo a Londra durante i giorni della competizione. ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 29 dicembre 2021)suil docu-talent “Ildel podio”, condotto da, che segue l’avventura di 20 giovani direttori d’orchestra con ilvincere la competizione per lavorare per un anno, come assistente direttore, nella leggendaria “London Symphony Orchestra”. A giudicarli ci sarà una Giuria internazionale composta da grandi direttori d’orchestra. Nella prima puntata, in onda stasera alle 21.15 in prima visione su, i primi 10 concorrenti raccontano le loro storie personali attraverso interviste virtuali avvenute nei mesi precedenti al concorso: quando hanno saputo di essere stati selezionati, durante la quarantena a Londra e, infine, dal vivo a Londra durante i giorni della competizione. ...

