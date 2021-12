Milano, porte chiuse contro lo smog. I negozianti si ribellano: 'Dobbiamo arieggiare per il Covid' (Di mercoledì 29 dicembre 2021) porte dei negozi negozi o sempre aperte? Dal primo gennaio 2022 - come anticipato sulle pagine di Leggo - il Comune di Milano impone che le porte di negozi e stabili pubblici devono rimanere chiuse (pena la multa) ad eccezione di quelle dotate di lame d'aria. Chi ne è sprovvisto le dovrò montare. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 dicembre 2021)dei negozi negozi o sempre aperte? Dal primo gennaio 2022 - come anticipato sulle pagine di Leggo - il Comune diimpone che ledi negozi e stabili pubblici devono rimanere(pena la multa) ad eccezione di quelle dotate di lame d'aria. Chi ne è sprovvisto le dovrò montare. ...

