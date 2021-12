Milan, sempre più lontano il rinnovo di un big! (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il suo contratto è in scadenza a giugno 2022 e, proprio in estate, potrebbe concretizzarsi l’addio del centrocampista rossonero, Franck Kessié, che potremmo rivedere in campo a San Siro solo a fine gennaio (qualora la sua nazionale non si qualificasse per le semifinali) in quanto convocato per la Coppa d’Africa. Franck Kessié, calciomercato, MilanLa società Milanese non sembra fare passi avanti per trattenere il giocatore a Milano e l’ex tecnico nerazzurro Antonio Conte sembra approfittare della situazione per sollecitare la società inglese del Tottenham a compiere il grande passo. Secondo quanto riporta Daily Express, l’interesse del Tottenham sembrerebbe prevalere su quello di altre squadre inglesi. Ludovica Mauro Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il suo contratto è in scadenza a giugno 2022 e, proprio in estate, potrebbe concretizzarsi l’addio del centrocampista rossonero, Franck Kessié, che potremmo rivedere in campo a San Siro solo a fine gennaio (qualora la sua nazionale non si qualificasse per le semifinali) in quanto convocato per la Coppa d’Africa. Franck Kessié, calciomercato,La societàese non sembra fare passi avanti per trattenere il giocatore ao e l’ex tecnico nerazzurro Antonio Conte sembra approfittare della situazione per sollecitare la società inglese del Tottenham a compiere il grande passo. Secondo quanto riporta Daily Express, l’interesse del Tottenham sembrerebbe prevalere su quello di altre squadre inglesi. Ludovica Mauro

Il Giornale - Kessie, sempre più lontano il rinnovo con il Milan: Tottenham e PSG sull'ivoriano

