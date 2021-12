“Milan, Inter e Fiorentina? Vediamo…”: Agustín Álvarez, parla il presidente (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’Intervista esclusiva a Ignacio Ruglio, presidente del Peñarol, su Agustín Álvarez e l’Interesse di Milan, Inter e Fiorentina in Italia. A molti ricorda Luis Suárez ed è la speranza della Nazionale uruguaiana chiamata al necessario cambio generazionale, che già avverrà con l’addio alla panchina del Ct Óscar Tabárez. Si tratta di Agustín Álvarez, attaccante ventenne Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’vista esclusiva a Ignacio Ruglio,del Peñarol, sue l’esse diin Italia. A molti ricorda Luis Suárez ed è la speranza della Nazionale uruguaiana chiamata al necessario cambio generazionale, che già avverrà con l’addio alla panchina del Ct Óscar Tabárez. Si tratta di, attaccante ventenne Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

acmilan : Official Statement: A new stadium for Milano ?? - Inter : ??? | STADIO Il concept presentato dallo studio Populous, noto come 'la Cattedrale', è risultato essere il progetto… - Inter : ??? | SKRI 'Fin da bambino in campo ho sempre dato tutto, in ogni contrasto. Ormai sono all'Inter da 5 anni e ogni… - mirkocalemme : RT @serieAnews_com: ???? Agustín #Alvarez de #Penarol sempre più vicino alla #SerieA, dopo il viaggio dell'agente in #Italia. #Milan, #Inter… - diavolista : @chiaramilanista Nemmeno a me, era x dire che non penso il Milan gli dia 7 mln e che faccia all inter uno sgarro simile dopo tanti anni -