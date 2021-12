Milan | centrocampo da inventare | Tonali il perno | tutte le ipotesi di Pioli

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) E adesso che si fa? Per cominciare, chiavi in mano a Sandro, uno che al volante ha dato prova di saperci stare. Poi spazio alla fantasia. Perché, al netto del mercato e dei rinforzi che la ...

... per almeno un mese nel cuore delci sarà da provare, testare, inventare e magari rischiare. ... Fino ad allora, ilmilanista somiglierà a un rebus da risolvere, vediamo con quali ...Il centrocampista ivoriano è in scadenza di contratto con ile Antonio Conte lo vorrebbe come primo rinforzo di"Rebus Milan": titola così questa mattina in prima pagina La Gazzetta dello Sport in merito all'emergenza a centrocampo dei rossoneri con le partenze di Kessie e Bennacer per ...Il nuovo Ronaldo del campionato è il serbo dei viola e il mercato lo conferma. Deludono la Joya e Kessie, Maignan così così e stupisce il portiere dell'Empoli ...