Milan | Braida | “Botman? Me ne hanno parlato molto bene Ibra aiuta tutti”

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Ariedo, ex dirigente del, hadell'interesse per Svene dell'importanza di Zlatanhimovic per i rossoneri

Ultime Notizie dalla rete : Milan Braida

Inter news, Ariedo Braida vota Milan per lo scudetto. L'ex dirigente rossonero, intercettato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della lotta scudetto che vede, almeno fino a questo momento, l'Inter capolista a quota ... (Getty Images) tutte le notizie di Milan Leggi i commenti Serie a: ... L'ex dirigente rossonero si è espresso sulla lotta per il tricolore, spiegando anche il perchè della propria decisione in merito ... Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Milan, è convinto che senza gli impegni nelle coppe i rossoneri possano trionfare in campionato ...