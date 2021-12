Migranti: Papa, non chiudiamo occhi, è scandalo sociale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Quella dei Migranti "è una realtà davanti alla quale non possiamo chiudere gli occhi", "è uno scandalo sociale dell'umanità". Lo ha detto il Papa nell'udienza generale. "Oggi credo che ci vuole una ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Quella dei"è una realtà davanti alla quale non possiamo chiudere gli", "è unodell'umanità". Lo ha detto ilnell'udienza generale. "Oggi credo che ci vuole una ...

Advertising

vaticannews_it : #21dicembre Nel messaggio di #PapaFrancesco per la #Giornatamondialedellapace 2022 il dramma delle guerre e le cons… - padrealex : RT @vaticannews_it: #29dicembre Il dramma delle migrazioni forzate e la fuga in Egitto di Giuseppe e Maria. Questo al centro della cateches… - vaticannews_it : #29dicembre Il dramma delle migrazioni forzate e la fuga in Egitto di Giuseppe e Maria. Questo al centro della cate… - nick_senza : RT @MediasetTgcom24: Papa Francesco: 'I migranti sono vittime della violenza dei potenti' #PapaFrancesco - Michele_Arnese : 'Pensiamo ai migranti che incominciano quella strada per essere liberi e tanti finiscono sulla strada o nel mare; p… -