Metro e treni stravolti da Omicron | quante corse saltano

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Trenord, in affanno per le assenze dovute a isolamento e quarantena, taglia un centinaio dial giorno. Atm in difficoltà in vista del rientro in scuole e uffici

Advertising

pontilia : RT @senzasinistra: Invece di baloccarvi sulla durata della quarantena… adesso dovete rendere subito #obbligatorio lo #smartworking diminuen… - prof_povero : RT @senzasinistra: Invece di baloccarvi sulla durata della quarantena… adesso dovete rendere subito #obbligatorio lo #smartworking diminuen… - AldTar : @tiennegolf @gianlucaguidi @Akilles03546688 @AurelianoStingi Anche non permettere alle aziende di riempire i treni… - CristinaTaglini : RT @senzasinistra: Invece di baloccarvi sulla durata della quarantena… adesso dovete rendere subito #obbligatorio lo #smartworking diminuen… - carmen_distaso : RT @senzasinistra: Invece di baloccarvi sulla durata della quarantena… adesso dovete rendere subito #obbligatorio lo #smartworking diminuen… -

Ultime Notizie dalla rete : Metro treni

ilGiornale.it

La variante Omicron intralcia anche i binari. E no, non è una metafora. L' esplosione di contagi in Lombardia , una delle Regioni più colpite da questa nuova ondata, si riverbera anche sul trasporto ...Il discorso va dunque esteso a, aerei, navi, pullman,, tram e autobus. Discorso analogo anche per il personale scolastico , al quale i dispositivi verranno forniti dalle strutture, mentre ...Trenord, in affanno per le assenze dovute a isolamento e quarantena, taglia un centinaio di corse al giorno. Atm in difficoltà in vista del rientro in scuole e uffici ...Con i fondi governativi del PNRR l'EAV farà importanti lavori a Cumana, Circumvesuviana, MetroCampania NordEst e linee suburbane.