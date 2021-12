Meteo Italia Epifania 2022, maltempo, freddo e neve: le previsioni fino al 6 gennaio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’inverno sta arrivando, anzi, sta ritornando. E’ quanto emerge dalle previsioni del tempo per la prima settimana di gennaio. In un altro articolo avevamo parlato di un aumento delle temperature dovuto a una pressione subtropicale proveniente dall’Africa Settentrionale. Un caldo anomalo, quindi, che avrebbe colpito la fine del 2021 e battezzato l’inizio del 2022. Pare, però, che invece il freddo tornerà a causa di un vortice ciclonico alimentato da correnti del Polo Nord. Questo intorno all’Epifania e potrebbe portare addirittura la neve. Meteo Epifania: le previsioni A causa dell’alta pressione di origine africana le temperature dei primissimi giorni del 2022 non saranno tipicamente invernali. Ma, un cambio di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’inverno sta arrivando, anzi, sta ritornando. E’ quanto emerge dalledel tempo per la prima settimana di. In un altro articolo avevamo parlato di un aumento delle temperature dovuto a una pressione subtropicale proveniente dall’Africa Settentrionale. Un caldo anomalo, quindi, che avrebbe colpito la fine del 2021 e battezzato l’inizio del. Pare, però, che invece iltornerà a causa di un vortice ciclonico alimentato da correnti del Polo Nord. Questo intorno all’e potrebbe portare addirittura la: leA causa dell’alta pressione di origine africana le temperature dei primissimi giorni delnon saranno tipicamente invernali. Ma, un cambio di ...

