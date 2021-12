Meteo | con ‘Gigante Africano’ caldo in arrivo per Capodanno

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nei prossimi giorni e almeno fin dopo, una mastodontica figura di alta pressione proveniente dal continente africano investirà l’Italia. Inizierà così un periodo di stabilità atmosferica, ma soprattutto di temperature decisamente fuori dal normale per essere fine dicembre. Il team del sito www.iL.it comunica che da giovedì 30 tutto il Paese sarà protetto dall’anticiclone africano, ma la sua presenza avrà effetti diversi a seconda della zona. In genere, questa figurarologica ci tiene compagnia durante l’estate, ma quest’anno ha deciso di esagerare, riuscendo a salire di latitudine proprio in quello che dovrebbe essere il periodo più freddo dell’anno con scarti rispetto alla media climatica di +12/15°C, con valori dunque in collina e montagna più simili alla stagione primaverile e decisamente anomali. La presenza ...

