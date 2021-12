Meritocrazia Italia: Mauriello, 'gli auguri ricevuti da Draghi sono un riconoscimento per noi' (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "L'affetto che ricevo come presidente di Meritocrazia Italia è importante e notevole. Restituisce responsabilità al nostro percorso. Ho ricevuto tantissimi auguri anche istituzionali importanti come dal presidente del Consiglio Draghi ed altre importanti cariche". Lo dice intervenendo in diretta streaming dalla pagina Facebook ‘L'Italia che merita', il Presidente nazionale di Meritocrazia Italia Walter Mauriello intervistato dai giornalisti Rai Attilio Romita e Giuliano Giubilei. "Valuto questi auguri per quello che sono: un attimo in cui un soggetto si ferma e pensa ad un altro soggetto. Draghi attraverso la sua equipe ha pensato a Meritocrazia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "L'affetto che ricevo come presidente diè importante e notevole. Restituisce responsabilità al nostro percorso. Ho ricevuto tantissimianche istituzionali importanti come dal presidente del Consiglioed altre importanti cariche". Lo dice intervenendo in diretta streaming dalla pagina Facebook ‘L'che merita', il Presidente nazionale diWalterintervistato dai giornalisti Rai Attilio Romita e Giuliano Giubilei. "Valuto questiper quello che: un attimo in cui un soggetto si ferma e pensa ad un altro soggetto.attraverso la sua equipe ha pensato a...

