Meret pronto a salutare Napoli | una big di Serie A lo vuole | c’è l’indiscrezione!

(Di mercoledì 29 dicembre 2021), dopo essere arrivato alla corte di De Laurentis come portiere del futuro, l’ex Udinese adesso cerca una nuova destinazione che gli possa offrire maggior minutaggio. Dunque oltre ad Insigne, ilpotrebbe perdere un altro italiano campione d’Europa, dato chenon ammette più il dualismo con Ospina. Inoltre il contratto in scadenza nel 2023, potrebbe indurre Giuntoli ad intavolare già da adesso delle trattative per la cessione dell’attuale numero 1 azzurro. Reina, Lazio,Secondo la Gazzetta dello Sport,è finito nel mirino della Lazio che cerca un sostituto di Reina. Data però la non più giovanissima età del portiere spagnolo e la scarsa affidabilità di Strakosha, i bianco-celesti potrebbero ...

Advertising

Fantacalcio : Calciomercato Lazio, pronto l'assalto a Meret - Lelle_1509 : @Andrea842631710 @Guido17595958 Io Ospina lo terrei anche per avere un leader Nello spogliatoio. E poi penso che gl… - cmercatoweb : ??Il #Napoli è pronto a superare il #Milan nella corsa a #Botman: ecco il jolly che beffa Pioli?? -

Ultime Notizie dalla rete : Meret pronto

... e l'obiettivo si chiama. Strakosha e Reina Strakosha (26 anni) nelle ultime settimane si è ... Strakosha alla Lazio dal 2016 ha collezionato in biancoceleste 188 presenze, ma èa dire addio.A disposizione poche alternative: i due portierie Marfella, i terzini Ghoulam e Zanoli e l'... Considerando i ruoli e chi è più, al momento l'occhio cade su Davide Costanzo (difensore), ...Fermento in porta per quanto riguarda la Lazio. Reina e Strakosha sono in scadenza, ma lo spagnolo può rinnovare. Per il futuro l'obiettivo si chiama Meret, Handanovic soltanto una suggestione ...Meret lascia il Napoli? Relegato ormai a riserva di Ospina, Alex Meret potrebbe essere ceduto dal Napoli. A favorire la sua uscita anche un contratto in scadenza nel 2023 e un rin ...