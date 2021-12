Mercedes - Amg EQS 53 4matic+ debutta in Italia in unica versione (Di mercoledì 29 dicembre 2021) ROMA - La nuova EQS 53 4matic+, primo modello di serie AMG con trazione elettrica a batteria, è disponibile in Italia in un'unica versione caratterizzata da Hyperscreen, cerchi da 21", pelle nappa con ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 29 dicembre 2021) ROMA - La nuova EQS 53, primo modello di serie AMG con trazione elettrica a batteria, è disponibile inin un'caratterizzata da Hyperscreen, cerchi da 21", pelle nappa con ...

Advertising

maurocrypt : Non mi sento ancora attento all’ambiente per una Tesla, non mi sento ancora tropo vecchio per un’Audi Rs, dovrò att… - HDmotori : Mercedes-AMG Classe C 2023: sia la berlina che la station spiate in video - diegocatalano77 : @DANIELEALOFAN @MarianoFroldi Bastava semplicemente rinforzare la carcassa. Invece hanno contestualmente annullato… - Carla78501510 : RT @SolariPaolo: @dottorbarbieri @fdragoni Se fate un giro alla sera x Danzica o Cracovia, girano più Mercedes Amg che Skoda Fabia… - linkmotorsepoca : MERCEDES Classe CLA 200 Automatic Premium *ALL.AMG+TETTO* - € 41900 la filiale link motors di San Giovanni Rotondo… -