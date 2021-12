Mercato Napoli | per la difesa spuntano Casale e Tuanzebe

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)- L'assalto al difensore centrale, l'uomo che dovrà raccogliere l'eredità di Manolas e che dovrà anche rendere meno problematica l'incognita del percorso di Koulibaly in Coppa d'Africa , sta ...

Ilha provato a sondare la pista che porta a Marash Kumbulla , albanese che la Roma valuta una ventina di milioni di euro, e così una volta assodata l'enorme difficoltà di affondare il colpo ...... noto giornalista, ha commentato le recenti notizie diche vedono Insigne più vicino al TorontoIl possibile trasferimento di Lorenzo Insigne al Toronto fa rumore. Il capitano delè ...Più lontano dai radar granata con l'avvento prima di Ivan Juric, tecnico che non necessita di uno stuolo di mezzali in rosa, e poi con la scelta caduta su giocatori dalle caratteristiche ...Secondo il sito britannico, il tecnico dei Blues starebbe vagliando l'ipotesi di riportare alla base l'italo-brasiliano, attualmente in prestito al Lione ...